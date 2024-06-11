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        Rize'de 4 kişinin yapay gölde akıntıya kapılmasına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı

        Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapılan 4 Kur'an kursu öğrencisinden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:10 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:10
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        Rize'de 4 kişinin yapay gölde akıntıya kapılmasına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı
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        Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapılan 4 Kur'an kursu öğrencisinden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzenlerin maruz kaldığı olayın ardından gözaltına alınan A.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Pazar Adliyesine sevk edilen A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan olayda hayatını kaybeden Kur'an kursu öğrencileri M.K. ve Ş.E'nin cenazeleri, Rize Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından kara yoluyla memleketleri Van'a gönderildi.

        Durumu ağır olan V.E. ve Y.G'nin tedavileri ise Rize'deki hastanelerde devam ediyor.

        - "Fırtına Deresi'nin en coşkulu olduğu zamanlardan birini yaşıyoruz"

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, katıldığı bir program sonrası gazetecilere, dün Kur'an kursunda okuyan gençlerin serinlemek amacıyla Fırtına Deresi'ne girmeyi tercih ettiklerini söyledi.

        Olayın yanlış olduğuna işaret eden Baydaş, "Fırtına Deresi'nin en coşkulu olduğu zamanlardan birini yaşıyoruz. Gençlerimiz akıntıya kapılıp ilerleyince etrafta bulunanlar, başlarındaki hocaları da olmak üzere kurtarmak için dereye atlıyorlar. Hoca da akıntıya kapılıp boğulma tehlikesine maruz kalanlardan biri." dedi.

        Baydaş, hastanede tedavi altındaki 2 kişiden birinin durumunun kritik olduğunu belirterek, hayatını kaybeden 2 öğrencinin ailelerine sabır diledi.

        Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir görevlinin gözaltına alındığını anımsatan Baydaş, "Konu etraflıca araştırılıyor. Burada bir eksilik veya zaaf varsa üstüne gideceğiz. Savcılığımızın başlattığı adli süreç neticesinde öğrencilerin başında olan görevli tutuklanmıştır." diye konuştu.

        - Olay

        Dün, Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano ve rafting yapmak için oluşturulan yapay gölde serinlemek amacıyla suya giren 6 Kur'an kursu öğrencisinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklenmişti.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 4 öğrenci hastaneye kaldırılmış, öğrencilerden M.K. ve Ş.E. Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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