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        Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde iki arkadaşın derede balık tutarken ayılarla karşılaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:58
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        Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde iki arkadaşın derede balık tutarken ayılarla karşılaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Arapdüzü mevkisinde derede balık tutmaya çıkan Süleyman Arıcı ve Ümit Okul, iki ayı ile karşılaştı.

        Panikleyen arkadaşlar "ayı ayı" diye birbirlerine seslendi. Bir süre derede dolaşan ayılar, ormanlık alana ilerleyerek gözden kayboldu.

        İki arkadaş da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Süleyman Arıcı, AA muhabirine, derede balık tutarken iki ayıyla karşılaştıklarını belirterek, "İlk ayı bize sıkıntı yapmadı. İkinci boz ayıya seslenince bize doğru yürüdü. O sırada biz kaçtık. Bir yere kadar kaçabildik. Ayı peşimizi geldiği yoldan geri döndü." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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