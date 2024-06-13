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        Rize-Artvin Havalimanı'nı 5 ayda 425 bini aşkın yolcu kullandı

        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, bu yılın ocak-mayıs döneminde 425 bin 967 yolcu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:14
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        Rize-Artvin Havalimanı'nı 5 ayda 425 bini aşkın yolcu kullandı
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        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, bu yılın ocak-mayıs döneminde 425 bin 967 yolcu kullandı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Rize-Artvin Havalimanı'nda geçen ay 88 bin 930 yolcuya hizmet verildi.

        Aynı ayda, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 589, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 594'e ulaştı.

        Rize-Artvin Havalimanı'nda Ocak-Mayıs 2024 dönemindeki yolcu trafiği 425 bin 967, uçak trafiği 3 bin, yük trafiği ise 2 bin 985 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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