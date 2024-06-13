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        Çaykur Rizespor, Yunan futbolcu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta saha oyuncu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:08
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        Çaykur Rizespor, Yunan futbolcu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta saha oyuncu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan milli takımında da forma giyen 25 yaşındaki Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil mavi renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

        Giannis Papanikolaou, Polonya'nın Rakow Czestochowa takımında forma giyiyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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