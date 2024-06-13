Rize'de dereye yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan UTV aracının sürücüsü yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan UTV aracının sürücüsü yaralandı.
Efe Karakaş idaresindeki UTV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çataldere köyü Senoz vadisi mevkisinde dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karakaş, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.
Yaralı, kaldırıldığı İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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