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        Rize'de dereye yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan UTV aracının sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:48
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        Rize'de dereye yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan UTV aracının sürücüsü yaralandı.

        Efe Karakaş idaresindeki UTV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çataldere köyü Senoz vadisi mevkisinde dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Karakaş, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

        Yaralı, kaldırıldığı İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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