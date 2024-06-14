Rize'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, diğer ilgiler ve vatandaşlar katıldı.

Komandoların gösteri yaptığı tören, resim sergisi, silah ve araç gereçlerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Jandarma Komutanlığında bünyesindeki uyuşturucu madde arama köpeği 'Atak' gösteri sundu.

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