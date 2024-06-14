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        Rize'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:09
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        Rize'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik önünde organize edilen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Jandarma Komutanlığında bünyesindeki uyuşturucu madde arama köpeği 'Atak' gösteri sundu.

        Komandoların gösteri yaptığı tören, resim sergisi, silah ve araç gereçlerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, diğer ilgiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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