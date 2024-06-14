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        Rize'de bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:55
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        Rize'de bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Yusuf Yılmaz idaresindeki 53 AAU 094 plakalı otomobil, Ulucami Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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