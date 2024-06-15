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        Rize'de kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:37
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        Rize'de kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Ardeşen Merkez kavşağı geçişinde M.H'nin kullandığı 34 FLZ 659 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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