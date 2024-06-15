Rize'de kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Ardeşen Merkez kavşağı geçişinde M.H'nin kullandığı 34 FLZ 659 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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