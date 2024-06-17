Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de bayramlaşma töreninde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazze'de yaşanan soykırımın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada uluslararası temasları devam ediyor." dedi.

Bakan Bak, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Rize'de, Fındıklı Öğretmenevi, Pazar İlçe Meydanı ve Ardeşen Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programlarına katıldı.

Bak, Ardeşen'deki programın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güzel bir bayram geçirmesini temenni ederek, bayram tatilinin uzun olduğunu, trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çeken Bak, "Özellikle Gazze'de yaşanan soykırım bizleri derinden üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada uluslararsı temasları devam ediyor. Kendisi İspanya'daydı, İtalya'daydı. Tüm liderlerle bu konuları görüşüyor. İnşallah bu zulüm sona erecek." diye konuştu.

Bak, yatırımların devam ettiğini, Ardeşen'e yüzme havuzu yapıldığını ifade ederek, "İnşaatlar devam ediyor. Yoğun bir çalışmayla Gençlik Merkezini eylül gibi açmayı planlıyoruz. İnşallah havuzumuzun da inşaatı süratle devam edecek. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz." dedi.