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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de bayramlaşma töreninde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazze'de yaşanan soykırımın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada uluslararası temasları devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:48
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de bayramlaşma töreninde konuştu:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazze'de yaşanan soykırımın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada uluslararası temasları devam ediyor." dedi.

        Bakan Bak, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Rize'de, Fındıklı Öğretmenevi, Pazar İlçe Meydanı ve Ardeşen Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programlarına katıldı.

        Bak, Ardeşen'deki programın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güzel bir bayram geçirmesini temenni ederek, bayram tatilinin uzun olduğunu, trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çeken Bak, "Özellikle Gazze'de yaşanan soykırım bizleri derinden üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada uluslararsı temasları devam ediyor. Kendisi İspanya'daydı, İtalya'daydı. Tüm liderlerle bu konuları görüşüyor. İnşallah bu zulüm sona erecek." diye konuştu.

        Bak, yatırımların devam ettiğini, Ardeşen'e yüzme havuzu yapıldığını ifade ederek, "İnşaatlar devam ediyor. Yoğun bir çalışmayla Gençlik Merkezini eylül gibi açmayı planlıyoruz. İnşallah havuzumuzun da inşaatı süratle devam edecek. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz." dedi.

        Seçim sürecinin geride kaldığına değinen Bakan Bak, şunları kaydetti:

        "Belediye başkanına başarılar diliyoruz. Biz her zaman Rize'mizin, bölgemizin gelişmesi için destek vermeye hazırız. Mutlaka Rize'ye hizmetler devam edecek. Şehir hastanesi ve özellikle malumunuz havalimanı yoğun şekilde çalışıyor. Charter uçakları inmeye başladı. Kış turizmi ve bölgenin turizm ekseninde gelişmesi için çalışmalar devam edecek."

        Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

        Bakan Bak, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa da katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bak, programın ardından yaptığı açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında A Milli Futbol Takımının yarın Gürcistan ile karşılaşacağını anımsatarak, "Herkesi ekran başına bekliyoruz. Maçta biletler tükenmiş. Vatandaşlarımızın yoğun talebi var. Almanya'da, Avrupa'da yaşayanlar katılıyor." diye konuştu.

        Bak, Paris Olimpiyatlarının da önemli olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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