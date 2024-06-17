Rize'de trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi

Rize'nin İyidere ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Anne Gülcan (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert Bal (16) için Pazar Sahil Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri Boğazlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.