Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 2 kişi Rize'deki hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Servis ekipleri ile İkizdere Arama Kurtarma ekibi (İDAK) sevk edildi.

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