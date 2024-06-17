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        Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Rize'nin İkizdere ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 22:09 Güncelleme: 17.06.2024 - 22:15
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        Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Çağdaş Tavukçu idaresindeki 53 DL 705 plakalı kamyonet, İyidere İkizdere Yolu 1. kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Ali İspir yönetimindeki 61 HE 565 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Servis ekipleri ile İkizdere Arama Kurtarma ekibi (İDAK) sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 2 kişi Rize'deki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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