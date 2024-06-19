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        Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı

        Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 00:10 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:10
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        Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
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        Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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