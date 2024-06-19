Rize'de odun keserken dereye yuvarlanan kişi yaralandı
Rize'nin Kalkandere ilçesinde dereye yuvarlanan kişi yaralandı.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde dereye yuvarlanan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Esentepe köyünde Vasfi A, arazisinde odun kestiği sırada dengesini kaybederek dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Vasfi A, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.
Vasfi A, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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