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        Rize'de odun keserken dereye yuvarlanan kişi yaralandı

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde dereye yuvarlanan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:35
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        Rize'de odun keserken dereye yuvarlanan kişi yaralandı
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        Rize'nin Kalkandere ilçesinde dereye yuvarlanan kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Esentepe köyünde Vasfi A, arazisinde odun kestiği sırada dengesini kaybederek dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Vasfi A, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.

        Vasfi A, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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