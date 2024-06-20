Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de kaçan keçi 3 gün sonra bulundu

        Rize'de tel örgülerden atlayarak kaçan keçi, 3 gün sonra kayalık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de kaçan keçi 3 gün sonra bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de tel örgülerden atlayarak kaçan keçi, 3 gün sonra kayalık alanda bulundu.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde Murat Kestioğlu'nun satın aldığı keçi, Kurban Bayramı'nın birinci günü evinin önündeki tel örgüyle çevrili alandan kaçarak gözden kayboldu.

        Kestioğlu ve yakınları, bölgede yaptıkları aramaya rağmen hayvanı bulamadı.

        Bayramın üçüncü günü köyün kayalık kesiminde görülen kurbanlık keçi, uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Keçi, daha sonra sahibi tarafından kesildi.

        Öte yandan keçinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Rize'de odun keserken dereye yuvarlanan kişi yaralandı
        Rize'de odun keserken dereye yuvarlanan kişi yaralandı
        Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
        Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
        Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
        Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
        Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kazada ölen anne ve 2 çocuğu, son yolculuklarına uğurlandı
        Kazada ölen anne ve 2 çocuğu, son yolculuklarına uğurlandı
        Rize'de trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verild...
        Rize'de trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verild...