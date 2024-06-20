Rize'de kaçan keçi 3 gün sonra bulundu

Bayramın üçüncü günü köyün kayalık kesiminde görülen kurbanlık keçi, uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Keçi, daha sonra sahibi tarafından kesildi.

Kestioğlu ve yakınları, bölgede yaptıkları aramaya rağmen hayvanı bulamadı.

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