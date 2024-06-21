Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı
Rize'de yaylalarda açan çiçekler, görenleri hayran bırakıyor.
Rize'de yaylalarda açan çiçekler, görenleri hayran bırakıyor.
Çamlıhemşin ilçe sınırlarındaki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın yükseklerinde halen kar kütleleri bulunurken aşağı kesimlerinde ise serpilen endemik bitki örtüsünde rengarenk çiçekler açtı.
Kaçkar Dağları'nın 2 bin metre ve üstündeki yaylalarda havanın ısınmasıyla meralar yeşerdi.
Birçok endemik bitki türünü barındıran Kaçkar Dağları'nda özellikle Kavrun Vadisi'ndeki çiçekler görenleri hayran bırakıyor.
Kaçkar Dağları'ndaki yaklaşık 2 bin 500 bitki türünden 160'ı bölge, 300'ü ise Türkiye açısından endemik tür olarak değerlendiriliyor.
"Orman gülü"nün 3 bin metrede görüldüğü tek yer olan Kaçkar Dağları'nda ormanların yerini, 2 bin 400 metreden sonra değişik bitki türleri alıyor.
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