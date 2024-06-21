Rize'de denizde akıntıya kapılan yabancı uyruklu kişi boğuldu

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerince kıyıya çıkarılan Tavartkiladze, sağlık personelince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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