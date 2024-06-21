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        Rize'de denizde akıntıya kapılan yabancı uyruklu kişi boğuldu

        Rize'nin Pazar ilçesinde denizde akıntıya kapılan Gürcistan uyruklu kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:50
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        Rize'de denizde akıntıya kapılan yabancı uyruklu kişi boğuldu
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        Rize'nin Pazar ilçesinde denizde akıntıya kapılan Gürcistan uyruklu kişi boğuldu.

        İlçenin Hamidiye Mahallesi'nde denize giren Avtandil Tavartkiladze (45) akıntıya kapılarak sürüklendi.

        Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerince kıyıya çıkarılan Tavartkiladze, sağlık personelince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Cenaze, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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