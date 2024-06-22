Rize'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Arzu ve Uğuralp Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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