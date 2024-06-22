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        Rize'de "19. Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi

        Rize'nin İkizdere ilçesinde, "19. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:06
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        Rize'de "19. Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde, "19. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi.

        Kaymakamlık ve İkizdere Belediyesi işbirliğinde organize edilen şenlik, Sivrikaya köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.

        Kaymakam Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bayram Yığcı'nın da aralarında bulunduğu grup, günün ilk ışıklarıyla dürbün ve teleskopla yaylada gözlem yaptı.

        Katılımcılar, yaklaşık iki saat beklemelerine rağmen, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görüntülemeyi başaramadı.

        Doğaseverler, daha sonra foto safari için yayla turuna çıktı.

        Belediye Başkanı Ekşi, gazetecilere, dağ horozunun çok önemli bir tür olduğunu söyledi.

        Dağ horozunun yerli ve yabancı gözlemcilerin ilgisini çektiğini belirten Ekşi, "Aynı zamanda turizme büyük katkı sağlıyor. Doğanın dengesini bozmadan, yaban hayatının sayısını artırarak bölgedeki foto safari turlarını artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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