Rize'de "19. Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi

Rize'nin İkizdere ilçesinde, "19. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi.

Kaymakamlık ve İkizdere Belediyesi işbirliğinde organize edilen şenlik, Sivrikaya köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bayram Yığcı'nın da aralarında bulunduğu grup, günün ilk ışıklarıyla dürbün ve teleskopla yaylada gözlem yaptı.

Katılımcılar, yaklaşık iki saat beklemelerine rağmen, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görüntülemeyi başaramadı.