Rize'de "28. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" sona erdi

Baydaş, Galerdüzü mevkisinin gelecekte önemli kış turizmi merkezi olacağını belirterek, "Türkiye'deki en kıymetli kayaklı koşu pistlerinden biri burada. Burayı ilavelerle bölgeyi bir merkez haline getireceğiz." dedi.

Festivallerin bölgenin tanıtımı anlamında önemli faaliyetler olduğuna işaret eden Baydaş, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla festivale yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, boğa güreşlerinin önemli kültürel faaliyetlerden biri olduğunu söyledi.

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