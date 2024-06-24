ÇAYKUR birinci sürgün döneminde 213 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) birinci sürgün döneminde 213 bin ton yaş çay aldığı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı yaş çay alım çalışmalarının planlama doğrultusunda sorunsuz devam ettiği belirtildi.

Birinci sürgün döneminde üreticilerden 213 bin ton yaş çay alımı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bölgemizde aile işletmeciliği olarak başlayan çay tarımı ve ziraatının gelecek nesillere aktarılması ancak doğru uygulama ve politikalarla çayımıza sahip çıkmakla mümkündür. Dolayısıyla çay hasadının mümkün olduğu kadar üreticilerimiz tarafından yapılması, toplanan ürün içerisinde yabancı ot, kök ve kuru yaprak olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.