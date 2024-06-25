Rize'de kapısına bisiklet kilitlenen bankanın personeli içeride mahsur kaldı

Hasan Kolay, kayıt sırasında yaşananları, "İlginç olay, bu ancak Rize'de olur. Başka yerde yaşayamam. Bankayı kapalı bilen şahıs, bisikletini sağlama aldığını sandı ama bankadaki çalışanlar içeride mahsur kaldı." sözleriyle yorumladı.

Olaya tanık olan Hasan Kolay, cep telefonuyla bu anları kaydetti.

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