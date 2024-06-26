Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

Yağışın aralıklı devam ettiği il genelinde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.

Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.

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