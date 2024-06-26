Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

        Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.

        Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Kesikköprü, Ortaırmak, Subaşı, Ardeşen ilçesinin Yukarıdurak, Özgür, Kaçkar, Armağan, Doğanay, Akkaya, Fındıklı ilçesinin Yeniköy, Devran, Cennet, Doğanay, Çamlıhemşin ilçesinin Derecik ile Güneysu ilçesinin Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

        Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.

        Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.

        Yağışın aralıklı devam ettiği il genelinde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Tuğla yüklü TIR'daki gizli bölümde 30 kaçak göçmen yakalandı
        Tuğla yüklü TIR'daki gizli bölümde 30 kaçak göçmen yakalandı
        Rize'de tuğla taşıyan tırın dorsesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Rize'de tuğla taşıyan tırın dorsesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Rize'de bir okul personeli hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alındı
        Rize'de bir okul personeli hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alındı
        Rize'de kapısına bisiklet kilitlenen bankanın personeli içeride mahsur kald...
        Rize'de kapısına bisiklet kilitlenen bankanın personeli içeride mahsur kald...
        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
        ÇAYKUR birinci sürgün döneminde 213 bin ton yaş çay aldı
        ÇAYKUR birinci sürgün döneminde 213 bin ton yaş çay aldı