Rize ve Artvin'den hacca giden kafile yurda döndü
Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Rizeli ve Artvinli hacılar, yurda dönmeye başladı.
Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Rizeli ve Artvinli hacılar, yurda dönmeye başladı.
Cidde'den havalanan ve 242 kişilik kafileyi taşıyan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na indi.
Hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Dış Hatlar Terminali'nin çıkış kapısında aileleri tarafından karşılandı.
Yakınlarıyla bir araya gelen hacılar, duygusal anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.