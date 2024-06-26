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        Rize merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 18'inin tutuklandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:02 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:02
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        Rize merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı
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        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 18'inin tutuklandığını söyledi.

        Baydaş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize Sahil Güvenlik SAGET 34 Bot Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Mustafa Kürşat Taştan ile Emniyet Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

        Baydaş, projeli narkotik operasyonu gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Rize merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda Rize'de 18, İstanbul'da 2, Trabzon'da 3, Bursa'da 1, Antalya'da 1 olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." dedi.

        Baydaş, soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 322,36 gram bonzai, 20,52 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, 3,71 gram skunk, 0,61 gram esrar, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini kaydetti.

        Kurban Bayramı sürecinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiklerine değinen Baydaş, "Gözaltına alınan 25 şüpheli şahsın işlemleri akabinde adli mercilere sevki yapılmış olup 18 şüpheli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanmıştır. Gözaltına alınanlardan 1'i bir başka suçtan tutuklu bulunmakta, 1'i kefaletle serbest kalırken 5 kişi de savcılıkça serbest kalmıştır. Gözaltına alınan 25 kişiden 18'inin tutuklanması çalışmanın ne denli titiz gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bayram sürecinde farklı alanlarda çalışma yürütülürken bu alanda da hassas şekilde çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        - Göçmen kaçakçılığında 1 kişi gözaltında

        Vali Baydaş, dün akşam Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan tırda yapılan aramada düzensiz göçmenlerin yakalandığını hatırlatarak, "Dorse içerisinde yüklü vaziyette tuğlalar arasında oluşturulan alanda düzensiz göçmenler olduğu görülmüş, 27 Afganistan, 2 Bangladeş, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Araç sürücüsü M.K. gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir." şeklinde konuştu.

        Baydaş, tırın Ağrı ilinden geldiğini belirtti.

        Rize'de bir okul personelinin "öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle açığa alındığını da anımsatan Baydaş, sürecin adli ve idari açıdan soruşturulduğunu, idari yönden kusur bulunması halinde okul yönetiminin de soruşturmaya dahil edileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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