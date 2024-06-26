Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Dünyaca ünlü Anzer balının üretimi için petekler mühürlendi

        Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, 2024 yılı bal üretimi için petekler mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:24 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyaca ünlü Anzer balının üretimi için petekler mühürlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, 2024 yılı bal üretimi için petekler mühürlendi.

        Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile yaylada 2 günde 5 kilometrelik aralıklarla belirlenen 10 ayrı noktada petekleri mühürledi.

        Özkırım, Anzer Muhtarı Remzi Güzel ve bölgedeki kooperatif başkanlarıyla birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıldır Anzer balını analiz ederek kalitesine değer kattıklarını ve kimlik kartı oluşturduklarını söyledi.

        Tüm üretim koşullarının sağlıklı bir şekilde sağlandığı ve arıcılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kovanların işaretlendiğine vurgu yapan Özkırım, Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptıkları protokole ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Anzer balının değerini ve kalitesini çok daha somut verilerle ortaya dökmek amacıyla bu yıl itibarıyla bilimsel olarak değişik bir metot uyguluyoruz. Artık Anzer Yaylası'nda bal sezonu başladığında Hacettepe Üniversitesi burada olacak. Kovanlar mühürlenecek. Bir daha o kovana bal sezonu boyunca kimse dokunamaz, kovan bozulamaz. Seçtiğimiz kovanları mühürledik. Resmi olarak Anzer balı sezonu açılmış oldu.

        Mühürlü kovanlardan bir ay sonra bal alınacak. Bu balları 2024 yılının referans balları olarak kullanacağız. Diğer üreticilerimizin ballarını bu ballar ile analiz ederek 'Uygundur.' diyeceğiz. Hacettepe Üniversitesi ve Tarım Müdürlüğünün 10 kovanı var bölgede. Böylelikle istediği kadar farklı bölgelerle benzerlik göstersin, ayırt edici özelliği olsun, referans balımız Anzer'den elde edilecek. Uygulama, Anzer balının kendine özgün kalitesini üretim aşamasında kontrol altında tutmamızı sağlayacak. Anzerlilerin ballarını koruma mücadelesine bilimsel katkı sunmuş olacak."

        "Anzer balı padişaha sunulan bal." söyleminden öteye geçilmesi gerektiğini dile getiren Özkırım, "Anzer Yaylası'nda apiturizm uygulamasına başlayacağız. Ekoturizmin bir parçası. Anzerli üreticiler ballarını nasıl ürettiklerini en şeffaf şekilde misafirlerle paylaşacak. Kovan başında Anzer balını tanıtacağız, coğrafi işaret logosu olmayan kavanozlardan da sorumlu olunmayacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Rize merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı
        Rize merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı
        Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu (2)
        Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu (2)
        Rize ve Artvin'den hacca giden kafile yurda döndü
        Rize ve Artvin'den hacca giden kafile yurda döndü
        Rize'de okul personeli açığa alındı
        Rize'de okul personeli açığa alındı
        Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu
        Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu
        GÜNCELLEME - Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor
        GÜNCELLEME - Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor