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        ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), mayısta alınan yaş çay bedelinin yarın üreticilere ödeneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:30
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        ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak
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        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), mayısta alınan yaş çay bedelinin yarın üreticilere ödeneceği bildirildi.

        ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden 195 bin ton yaş çay satın alındığı belirtildi.

        Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı 3 milyar 317 milyon liranın, yarın üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

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