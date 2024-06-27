ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı 3 milyar 317 milyon liranın, yarın üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden 195 bin ton yaş çay satın alındığı belirtildi.

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