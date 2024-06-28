Rize'de Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla hayata geçirilen spor okullarında 30 branşta ücretsiz eğitim verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sahil etkinlik alanında gerçekleştirilen programa, Vali Vekili Hatice Cemre İncesu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

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