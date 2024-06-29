Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaralandı

Hamile olduğu öğrenilen hasta ile yaralı sağlık personeli, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinden Rize'deki hastaneye hasta sevk eden Y.Ç. yönetimindeki 08 AJ 544 plakalı ambulans ile plakası öğrenilemeyen A.Y'nin kullandığı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı kavşağında çarpıştı.

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