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        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaralandı

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:06
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        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaralandı
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        Rize'nin Fındıklı ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaralandı.

        Artvin'in Şavşat ilçesinden Rize'deki hastaneye hasta sevk eden Y.Ç. yönetimindeki 08 AJ 544 plakalı ambulans ile plakası öğrenilemeyen A.Y'nin kullandığı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı kavşağında çarpıştı.

        Kaza sırasında bariyerlere çarpan ambulanstaki sağlık personeli yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hamile olduğu öğrenilen hasta ile yaralı sağlık personeli, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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