Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde yakın bölgede Fırtına Deresi'ne düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen Çamlıhemşin Belediyesi itfaiye ve Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü ekipleri, dere yatağına iple inerek köpeği kurtardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.