Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçe merkezinde yakın bölgede Fırtına Deresi'ne düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye gelen Çamlıhemşin Belediyesi itfaiye ve Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü ekipleri, dere yatağına iple inerek köpeği kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        İş dünyasıyla görüşecek
        İş dünyasıyla görüşecek
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaraland...
        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaraland...
        Rize'de 3 öğrenci LGS sınavından tam puan aldı
        Rize'de 3 öğrenci LGS sınavından tam puan aldı
        Rize'de Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
        Rize'de Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
        ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak
        ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak
        Rize Valisi Baydaş: 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı
        Rize Valisi Baydaş: 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı
        Dünyaca ünlü Anzer balının üretimi için petekler mühürlendi
        Dünyaca ünlü Anzer balının üretimi için petekler mühürlendi