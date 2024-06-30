Rize'de tüp patlaması sonucu yangın çıkan ev zarar gördü
Rize'nin Güneysu ilçesinde tüp patlaması nedeniyle yangın çıkan ev zarar gördü.
Rize'nin Güneysu ilçesinde tüp patlaması nedeniyle yangın çıkan ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Başköy köyünde, İsmail Baltacı'ya ait 3 katlı evin mutfağındaki tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.
Evde yalnız yaşayan ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Baltacı'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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