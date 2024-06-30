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        Rize'de tüp patlaması sonucu yangın çıkan ev zarar gördü

        Rize'nin Güneysu ilçesinde tüp patlaması nedeniyle yangın çıkan ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:02
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        Rize'de tüp patlaması sonucu yangın çıkan ev zarar gördü
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde tüp patlaması nedeniyle yangın çıkan ev zarar gördü.

        İlçeye bağlı Başköy köyünde, İsmail Baltacı'ya ait 3 katlı evin mutfağındaki tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

        Evde yalnız yaşayan ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Baltacı'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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