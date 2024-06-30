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        Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı

        Rize'de 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran sonunda kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:36
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        Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı
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        Rize'de 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran sonunda kar yağdı.

        Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.

        İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölgedeki bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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