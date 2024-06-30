Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı
Rize'de 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran sonunda kar yağdı.
Rize'de 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran sonunda kar yağdı.
Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.
İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgedeki bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla görüntüledi.
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