Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
Rize'nin İkizdere ilçesinde vatandaşlar, evlerinin önüne gelen tilkiyi etle besledi.
Rize'nin İkizdere ilçesinde vatandaşlar, evlerinin önüne gelen tilkiyi etle besledi.
İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası'nda aç kalan tilki, evlerin önüne gelerek yiyecek aradı. Durumu fark eden vatandaşlar, tilkiyi etle besledi.
Yayla sakinlerinden Muhammet Kan, tilkiyi yemek yerken cep telefonuyla görüntüledi.
Karnını doyuran tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Kan, yaptığı açıklamada, tilkinin 2 yavrusunun olduğunu ve zaman zaman onları da beslediklerini söyledi.
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