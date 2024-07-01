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        Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

        Rize'nin İkizdere ilçesinde vatandaşlar, evlerinin önüne gelen tilkiyi etle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:12
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        Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde vatandaşlar, evlerinin önüne gelen tilkiyi etle besledi.

        İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası'nda aç kalan tilki, evlerin önüne gelerek yiyecek aradı. Durumu fark eden vatandaşlar, tilkiyi etle besledi.

        Yayla sakinlerinden Muhammet Kan, tilkiyi yemek yerken cep telefonuyla görüntüledi.

        Karnını doyuran tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Kan, yaptığı açıklamada, tilkinin 2 yavrusunun olduğunu ve zaman zaman onları da beslediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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