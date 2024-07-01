Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize Sağlık Müdürlüğünden hastalıklara karşı "Su depolarını temiz tutun" çağrısı:

        Rize Sağlık Müdürlüğü, son zamanlarda içme suyu kaynaklı hastalıklara karşı su depolarının temizlenmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize Sağlık Müdürlüğünden hastalıklara karşı "Su depolarını temiz tutun" çağrısı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize Sağlık Müdürlüğü, son zamanlarda içme suyu kaynaklı hastalıklara karşı su depolarının temizlenmesi çağrısında bulundu.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin coğrafi özellikleri sebebiyle oldukça yağış alan bir il olduğu anımsatıldı.

        Son günlerde havaların da sıcak gitmesiyle ishal başta olmak üzere özellikle içme suyu ile buluşabilen hastalıklarda kısmi artışlar gözlendiği belirtilen açıklamada, mahalle ve köylerde yapılan denetim ve çalışmalarda, su depolarının bazılarının içlerinde eksiklikler olduğu, havalandırma bacalarının bulunmadığı, depo kapaklarının açılmaması için betonlandığının tespit edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, temizlenmemesinden kaynaklı depo diplerinde çamur oluştuğu ve havasız kaldığından dolayı sağlıksız durumun ortaya çıktığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Böylesi uygunsuz depoda bekleyen suyun ne kadar temiz olursa olsun kirlenmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu suyu kullanan vatandaşlarımızın hastalanmamasını beklemek ne yazık ki gerçekle bağdaşmayan iyimserlik olacaktır. Lütfen su depolarımızı temizleyelim. Son derece önemli olan konuyla ilgili tüm mahalle ve köy depolarımızın içlerinin en azından iki ayda bir temizlenmesi vatandaşlarımıza yapacağımız en büyük görev ve hizmetlerin başında gelmektedir. Bu sebeple tüm kıymetli muhtarlarımızı mahalle ve köy halkı ile birlikte su depolarını temizlemeye davet ediyoruz. Muhtarlarımız talep ettiği takdirde merkez ve ilçelerimizde bulunan çevre sağlığı teknisyenlerimiz temizlik çalışmalarına katılıp teknik destek vereceklerdir. Unutulmamalıdır ki köyün, mahallenin suyunun temizliği, yolunun asfalt ve betonunun durumundan çok daha önemlidir."

        Rize'nin büyük kısmına hitap eden Andon içme suyu şebekesinin düzenli şekilde arıtılıp klorlandığı, güvenilir, temiz içme suyu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımız bu şebeke suyunu güvenle kullanabilirler. Müdürlüğümüzce sürekli kontrol analizleri yapılan bu su temiz olmasına rağmen yine de su kesintilerinden sonra ilk gelen suyun kullanılmaması için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çünkü şebekede olabilecek çatlaklar boru içi suyun boşalması durumunda negatif basınç oluşturarak boru dışındaki çevresel suyu boru içine çekilmesine sebep olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, site ve apartman depolarının da düzenli aralıklarla temizlenmesi gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üvey dedesini defalarca bıçakladı! Torun dehşeti!
        Üvey dedesini defalarca bıçakladı! Torun dehşeti!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Seyir halindeki hafif ticari araç, alev topuna döndü
        Seyir halindeki hafif ticari araç, alev topuna döndü
        Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
        Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
        Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı
        Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı
        Rize'de tüp patlaması sonucu yangın çıkan ev zarar gördü
        Rize'de tüp patlaması sonucu yangın çıkan ev zarar gördü
        Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaraland...
        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada sağlık personeli yaraland...