Rize Sağlık Müdürlüğünden hastalıklara karşı "Su depolarını temiz tutun" çağrısı:

Rize Sağlık Müdürlüğü, son zamanlarda içme suyu kaynaklı hastalıklara karşı su depolarının temizlenmesi çağrısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin coğrafi özellikleri sebebiyle oldukça yağış alan bir il olduğu anımsatıldı.

Son günlerde havaların da sıcak gitmesiyle ishal başta olmak üzere özellikle içme suyu ile buluşabilen hastalıklarda kısmi artışlar gözlendiği belirtilen açıklamada, mahalle ve köylerde yapılan denetim ve çalışmalarda, su depolarının bazılarının içlerinde eksiklikler olduğu, havalandırma bacalarının bulunmadığı, depo kapaklarının açılmaması için betonlandığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, temizlenmemesinden kaynaklı depo diplerinde çamur oluştuğu ve havasız kaldığından dolayı sağlıksız durumun ortaya çıktığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Böylesi uygunsuz depoda bekleyen suyun ne kadar temiz olursa olsun kirlenmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu suyu kullanan vatandaşlarımızın hastalanmamasını beklemek ne yazık ki gerçekle bağdaşmayan iyimserlik olacaktır. Lütfen su depolarımızı temizleyelim. Son derece önemli olan konuyla ilgili tüm mahalle ve köy depolarımızın içlerinin en azından iki ayda bir temizlenmesi vatandaşlarımıza yapacağımız en büyük görev ve hizmetlerin başında gelmektedir. Bu sebeple tüm kıymetli muhtarlarımızı mahalle ve köy halkı ile birlikte su depolarını temizlemeye davet ediyoruz. Muhtarlarımız talep ettiği takdirde merkez ve ilçelerimizde bulunan çevre sağlığı teknisyenlerimiz temizlik çalışmalarına katılıp teknik destek vereceklerdir. Unutulmamalıdır ki köyün, mahallenin suyunun temizliği, yolunun asfalt ve betonunun durumundan çok daha önemlidir."

Rize'nin büyük kısmına hitap eden Andon içme suyu şebekesinin düzenli şekilde arıtılıp klorlandığı, güvenilir, temiz içme suyu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımız bu şebeke suyunu güvenle kullanabilirler. Müdürlüğümüzce sürekli kontrol analizleri yapılan bu su temiz olmasına rağmen yine de su kesintilerinden sonra ilk gelen suyun kullanılmaması için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çünkü şebekede olabilecek çatlaklar boru içi suyun boşalması durumunda negatif basınç oluşturarak boru dışındaki çevresel suyu boru içine çekilmesine sebep olacaktır." ifadelerine yer verildi.