Rize'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Rize'nin Güneysu ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Rize'nin Güneysu ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Murat Öztürk (65), dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Öztürk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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