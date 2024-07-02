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        Rize'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Rize'nin Güneysu ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:06
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        Rize'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Murat Öztürk (65), dengesini kaybederek düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Öztürk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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