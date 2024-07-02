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        Rize'de iş yerinde tütün kullanımına izin vermeyen 5 işletmeci "Yeşilay gönül elçisi" oldu

        Rize'de, iş yerlerinde tütün ürünlerinin kullanımına izin vermeyen 5 işletmeci, plaketle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:37
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        Rize'de iş yerinde tütün kullanımına izin vermeyen 5 işletmeci "Yeşilay gönül elçisi" oldu
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        Rize'de, iş yerlerinde tütün ürünlerinin kullanımına izin vermeyen 5 işletmeci, plaketle ödüllendirildi.

        TOKİ tarafından yapılarak hizmete açılan Çarşı Alışveriş Merkezi'ndeki 5 işletme, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında, tütün ürünleri kullanımına uygun hale getirilebilecek alanı bulunmasına rağmen bu fırsattan yararlanmadı.

        Yeşilay Rize Şubesi, yeme içme üzerine iş yerlerinde ekonomik kaygı gözetmeyerek tütün ve ürünlerinin kullanımına izin vermeyen işletmecileri "Yeşilay gönül elçisi" ilan etti.

        Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret ettiği iş yeri sorumlularına plaket takdim etti.

        Pastane işletmecisi Emrah Paşalı, gazetecilere, kaliteyi sadece ürün ve mekan olarak değil, yaşam tarzı olarak yakalamak istediklerini söyledi.

        Sigarasız ve alkolsüz yaşama önem verdiklerine işaret eden Paşalı, "Tütün kullanımına karşıyız. İstanbul'daki mağazalarımızda da içirmiyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimizin rahat ve huzurlu olmalarını istedik. Ben de ailemle aynı alanları tercih ediyorum." dedi.

        Paşalı, tütün kullanımı için dönüştürülecek alanları olduğunu belirterek, "Bunu teklifimize sundular. Biz istemedik. Her şeye maddi açıdan bakmıyoruz. Toplumsal duyarlılığı artırmanın peşindeyiz. İnşallah başarırız." ifadelerini kullandı.

        - "Kendi çocuklarımızı düşünerek kararımızı bu yönde verdik"

        Fast food restoran işletmecisi Özer Kayhan ise genelde 7-35 yaş grubuna hizmet verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

        "İşletmede sigara içilmediği için birçok müşteri geri gidiyor. Satış yapamıyoruz. Bizim için bir sorun ama biz genelde çocukları ve gençliği düşünüyoruz. İşletmelerimizi genelde küçük çocuklar tercih ediyor. Kendi çocuklarımızı düşünerek kararımızı bu yönde verdik. Prosedürlere uygun alanımız olmasına rağmen biz tasvip etmiyoruz."

        Yeşilay Şube Başkanı Beşikçi, tütün bağımlılığının çok yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Tütün kullanan kişiler mekanlarda hep ön planda. En güzel yerlerde onlar oturuyor. Bu işletmelerimiz dönüştürülebilir alanı olmasına rağmen bunu tercih etmedi. Tütün kullanan kişilere karşı durdular. Müşterilerini içmeyenlerden yana kullandılar. Bu çok güzel. Beş firmamıza teşekkür ediyoruz. Sayılarının artarak bir çığ olmasını, bütün mekanların benzer olmasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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