Rize'de eski bir belediye başkanı silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada ilçeye bağlı Tunca Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti.

Ardeşen Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında Atatürk Caddesi'ndeki özel bir iş yerinde başlayan tartışmanın caddeye taştığı belirtildi.

Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflardan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin, Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Şüpheli şahıslar güvenlik güçleri tarafından hızla tespit edilmiş olup iki kişi yakalanmış, bir kişinin yakalanma çalışmaları devam etmektedir."