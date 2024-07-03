Doğu Karadeniz'de 4 ilde Türkiye-Avusturya maçı, kurulan dev ekranlarda izlendi

Karşılaşmayı çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla takip etti.

Bayburt'ta da vatandaşlar, maçı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurduğu dev ekrandan izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesi'nde parka milli maç için dev ekran kuruldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmasının ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve araç konvoyları ile kutlama yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı, şehir merkezinde araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da Milli Takım'a destekte bulundu.

Rizeli vatandaşlar, milli heyecana Rize Belediyesi tarafından Sahil Parkı'nda kurulan dev ekranda eşlik etti.

Rize, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt'ta vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi

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