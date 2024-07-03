Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Doğu Karadeniz'de 4 ilde Türkiye-Avusturya maçı, kurulan dev ekranlarda izlendi

        Rize, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt'ta vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 00:54 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'de 4 ilde Türkiye-Avusturya maçı, kurulan dev ekranlarda izlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt'ta vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi

        Rizeli vatandaşlar, milli heyecana Rize Belediyesi tarafından Sahil Parkı'nda kurulan dev ekranda eşlik etti.

        Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da Milli Takım'a destekte bulundu.

        Rize Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

        Karşılaşmayı Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de vatandaşlarla izledi.

        A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı, şehir merkezinde araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de vatandaşlar, Gümüşhane Belediyesi önündeki dev ekranda milli heyecanı hep beraber yaşadı.

        Müsabakayı Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de vatandaşlarla birlikte izledi.

        A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmasının ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve araç konvoyları ile kutlama yaptı.

        - Ordu

        Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesi'nde parka milli maç için dev ekran kuruldu.

        A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da vatandaşlar, maçı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurduğu dev ekrandan izledi.

        Karşılaşmayı çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla takip etti.

        Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesiyle vatandaşlar, galibiyetin sevincini, Cumhuriyet Caddesi'nde araç konvoyları oluşturarak kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Tarih yazdı!
        Tarih yazdı!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun!
        Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        Hollanda çeyrek bileti aldı
        Hollanda çeyrek bileti aldı
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"

        Benzer Haberler

        Rize'de silahlı kavga; eski belediye başkanı öldü, 1 yaralı
        Rize'de silahlı kavga; eski belediye başkanı öldü, 1 yaralı
        Rize'de eski bir belediye başkanı silahlı çatışmada hayatını kaybetti
        Rize'de eski bir belediye başkanı silahlı çatışmada hayatını kaybetti
        Rize'de iş yerinde tütün kullanımına izin vermeyen 5 işletmeci "Yeşilay gön...
        Rize'de iş yerinde tütün kullanımına izin vermeyen 5 işletmeci "Yeşilay gön...
        Rize'de 250 kişilik ekiple 'sel ve heyelan' tatbikatı
        Rize'de 250 kişilik ekiple 'sel ve heyelan' tatbikatı
        Rize'de 250 ekiple 'sel ve heyelan' tatbikatı
        Rize'de 250 ekiple 'sel ve heyelan' tatbikatı
        Rize'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
        Rize'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti