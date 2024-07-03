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        Rize'de kayıp ihbarı yapılan 93 yaşındaki adam ormanlık alanda bulundu

        Rize'nin İkizdere ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sağ bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:21
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        Rize'de kayıp ihbarı yapılan 93 yaşındaki adam ormanlık alanda bulundu
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sağ bulundu.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Ilıca köyünde hava almak için evinden ayrılan İshak Öztürk'ün (93) geri dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        AFAD koordinesinde jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri tarafından Öztürk'ün kaybolduğu alanda arama gerçekleştirildi.

        Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu Öztürk, kaybolduğu yere yakın ormanlık alanda yorgun halde bulundu.

        Öztürk, tedbir amacıyla İkizdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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