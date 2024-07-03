Rize'de kayıp ihbarı yapılan 93 yaşındaki adam ormanlık alanda bulundu

AFAD koordinesinde jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri tarafından Öztürk'ün kaybolduğu alanda arama gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Ilıca köyünde hava almak için evinden ayrılan İshak Öztürk'ün (93) geri dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

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