Rize'de kayıp ihbarı yapılan 93 yaşındaki adam ormanlık alanda bulundu
Rize'nin İkizdere ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sağ bulundu.
Rize'nin İkizdere ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sağ bulundu.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Ilıca köyünde hava almak için evinden ayrılan İshak Öztürk'ün (93) geri dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
AFAD koordinesinde jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri tarafından Öztürk'ün kaybolduğu alanda arama gerçekleştirildi.
Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu Öztürk, kaybolduğu yere yakın ormanlık alanda yorgun halde bulundu.
Öztürk, tedbir amacıyla İkizdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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