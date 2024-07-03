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        Rize'de eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3 oldu

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada, ilçeye bağlı Tunca beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüne ilişkin bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:00
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        Rize'de eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3 oldu
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada, ilçeye bağlı Tunca beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüne ilişkin bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

        Ardeşen Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüyle sonuçlanan menfur olayın faillerinin E.B, H.K. ve H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

        Kaçan faillerden E.B. ve H.K'nin olaydan kısa süre sonra yakalandığı anımsatılan açıklamada, diğer şüpheli H.K'nin de emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandığı, böylece faillerin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.

        Bu arada, Ahmet Naci Aytemiz'in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile mezarlığına defnedildi.

        Aytemiz'in ölümüyle sonuçlanan ve iş yerinde başlayan tartışmanın anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında dün özel bir iş yerinde başlayan tartışma Atatürk Caddesi'ne taşınmış, büyüyen olayda silahla vurularak ağır yaralanan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüphelilerden 2'si emniyet güçlerince kısa sürede yakalanmış, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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