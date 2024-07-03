Rize'de eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3 oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada, ilçeye bağlı Tunca beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüne ilişkin bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Ardeşen Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüyle sonuçlanan menfur olayın faillerinin E.B, H.K. ve H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Kaçan faillerden E.B. ve H.K'nin olaydan kısa süre sonra yakalandığı anımsatılan açıklamada, diğer şüpheli H.K'nin de emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandığı, böylece faillerin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.