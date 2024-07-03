Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde havuz bakım personeli, bir cankurtaran ile 3 çocuk bulantı ve baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Klordan etkilenerek gözlerinde ve boğazında yanma ve bulantı oluşan 2 çalışan ile 3 çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Rize'deki hastanelere kaldırdı.

Olay sonrasında 2 çalışan ile 1 çocuk taburcu edilirken 2 çocuğun tedbir amacıyla kontrol altında tutulduğu öğrenildi.