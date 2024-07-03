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        Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gamibyalı santrfor Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:16 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:21
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        Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gamibyalı santrfor Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile anlaşıldığı belirtilerek, "Başkanımız İbrahim Turgut’un katıldığı imza töreninde Sowe, kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe'a kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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