Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile anlaşıldığı belirtilerek, "Başkanımız İbrahim Turgut’un katıldığı imza töreninde Sowe, kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe'a kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.