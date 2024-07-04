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        Rize'de çay fabrikasına giren ayıyı sahipsiz köpekler kovaladı

        Rize'nin Pazar ilçesinde fabrikaya giren ayıyı sahipsiz köpeklerin kovalaması güvenlik kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:11
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        Rize'de çay fabrikasına giren ayıyı sahipsiz köpekler kovaladı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde fabrikaya giren ayıyı sahipsiz köpeklerin kovalaması güvenlik kamerası ile görüntülendi.

        Melyat mevkisindeki çay fabrikasına bir ayının girdiğini gören işçiler şaşkınlık yaşadı.

        Çalışanlar korkup kaçarken hayvanı, fabrikanın etrafında bulunan sahipsiz köpekler kovaladı.

        Köpeklerin kovaladığı ayı duvardan atlayarak gözden kayboldu.

        Yaşananlar tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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