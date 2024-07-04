Rize'de çay fabrikasına giren ayıyı sahipsiz köpekler kovaladı
Rize'nin Pazar ilçesinde fabrikaya giren ayıyı sahipsiz köpeklerin kovalaması güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Rize'nin Pazar ilçesinde fabrikaya giren ayıyı sahipsiz köpeklerin kovalaması güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Melyat mevkisindeki çay fabrikasına bir ayının girdiğini gören işçiler şaşkınlık yaşadı.
Çalışanlar korkup kaçarken hayvanı, fabrikanın etrafında bulunan sahipsiz köpekler kovaladı.
Köpeklerin kovaladığı ayı duvardan atlayarak gözden kayboldu.
Yaşananlar tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
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