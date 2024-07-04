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        Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun tedavisi sürüyor

        Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:39
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        Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun tedavisi sürüyor
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        Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun tedavisi devam ediyor.

        Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olimpik yüzme havuzunda klor gazından etkilenip hastaneye kaldırılan yaşları 7 ile 9 arasındaki 3 çocuğun genel durumlarının düne oranla daha iyi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, çocukların tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde devam ettiği kaydedildi.

        Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde dün, havuz bakım personeli, cankurtaran ile 3 çocuk bulantı ve baygınlık şikayetiyle Rize'deki hastanelere kaldırılmıştı. Havuz personeli ve cankurtaran tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Rize Valiliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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