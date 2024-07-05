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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:48
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbarat çalışmaları sonucunda S.D'nin il merkezindeki evine düzenlenen operasyonda, 837 mililitre sentetik kannabinoid, hassas terazi ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan S.D'nin gözaltına alındığı, şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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