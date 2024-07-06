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        Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

        Rize'nin Pazar ilçesindeki ormanlık alanda, 3 gün önce kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:57
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        Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanda ölü bulundu
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        Rize'nin Pazar ilçesindeki ormanlık alanda, 3 gün önce kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki İsmet Vardal'dan 3 gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sırasında İsmet Vardal'ın akrabası olan Osman Vardal, yaş çay bahçesinde çizme buldu.

        Aramanın yoğunlaştırıldığı bölgedeki ormanlık alanda İsmet Vardal'ın cesedi bulundu.

        Zorlu arazi koşulları nedeniyle sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri, Kaçkar İtfaiye Birliğine ait vinçle olay yerine indirildi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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