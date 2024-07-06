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        Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Rize'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 23:20 Güncelleme: 06.07.2024 - 23:20
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        Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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        Rize'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Engindere Mahallesi 1 Nolu Cumhuriyet Sokak'ta Y.G. yönetimindeki 33 PE 629 plakalı çay yüklü kamyonet, eğimli yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekten yolun alt kesimindeki çay bahçesine yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.G, S.G. ve V.K. yaralandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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