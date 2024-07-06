Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.G, S.G. ve V.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.