Türkiye-Hollanda maçı Rize'de yağmurlu havaya rağmen dev ekrandan izlendi

Rize'de vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı yağmurlu havaya rağmen dev ekrandan seyretti.

Rizeliler, milli heyecana Rize Belediyesi tarafından Sahil Parkı'nda kurulan dev ekranda eşlik etti.

Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla milli takıma destekte bulundu.

Rize Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Yoğun yağışa rağmen vatandaşlar alanı terk etmedi. Şemsiye, yağmurluk ve çeşitli malzemelerle korunmaya çalışanlar, milli takımın Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etmesi sonucu üzüntü yaşadı.