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        Çaykur Rizespor'un Slovenya kampı başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon öncesi ikinci etap kampına Slovenya'nın Maribor kentinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:43 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:43
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        Çaykur Rizespor'un Slovenya kampı başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon öncesi ikinci etap kampına Slovenya'nın Maribor kentinde başladı.

        Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavililer kampın ilk gününde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

        Maribor'da çalışmalarını 18 Temmuz'a kadar sürdürecek Karadeniz ekibi, 10 günlük kamp için Kranjska Gora'ya gidecek.

        Çaykur Rizespor, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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