Çaykur Rizespor'un Slovenya kampı başladı

Maribor'da çalışmalarını 18 Temmuz'a kadar sürdürecek Karadeniz ekibi, 10 günlük kamp için Kranjska Gora'ya gidecek.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavililer kampın ilk gününde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

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