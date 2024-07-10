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        Gençlerin Gözünde Rize'de Öğrenci Olmak Projesi'ne 44 bin avroluk destek

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın ortaklaşa hazırladığı Gençlerin Gözünde Rize'de Öğrenci Olmak Projesi'nin, Avrupa Birliğinden (AB) hibe almaya hak kazandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:50
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        Gençlerin Gözünde Rize'de Öğrenci Olmak Projesi'ne 44 bin avroluk destek
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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın ortaklaşa hazırladığı Gençlerin Gözünde Rize'de Öğrenci Olmak Projesi'nin, Avrupa Birliğinden (AB) hibe almaya hak kazandığı belirtildi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfından yapılan açıklamada, 44 bin avro değerindeki projenin amacının üniversite eğitimi için Rize'ye gelen 300 öğrenciye rehberlik etmek ve kampüs hayatını deneyimlemelerini sağlamak olduğu belirtildi.

        Açıklamada, öğrencilerin Rize'deki üniversite ve yüksekokul kampüslerini ziyaret edeceği ve kampüs olanaklarını görecekleri ifade edilerek, proje süresinin 8 ay olduğu kaydedildi.

        Proje döneminde öğrenciler için kariyer planlaması, akademik başarı ve stres yönetimi gibi konularda seminerler düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Proje kapsamında, öğrencilere Rize kültürünü tanıtmak amacıyla kemençe atölyesi ve çay atölyesi gibi özgün atölyeler düzenlenecek. Ayrıca öğrencilere yaylalar ve tarihi yerlerin görüleceği bir gezi programı sunulacak. Katılımcılar arasında fotoğraf yarışması düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

        Proje ile üniversite eğitimi için gelen gençlere rehberlik sağlanacağı, kişisel ve akademik gelişimlerinin desteklemesinin amaçlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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