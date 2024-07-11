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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:17
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde 3, Çayeli ilçesinde 2 adrese uyuşturucu ve yasa dışı Hint keneviri ekimine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 126 kök Hint keneviri, 22 gram esrar, 3,91 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 57 tabanca fişeği, güvenlik kamerası, güneş enerji paneli ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

        Operasyonlarda kimliği belirlenen 6 şüpheliden 5'i yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün işlemleri devam ederken, biri savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

        Bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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